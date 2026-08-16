قیمت امروز WORM

قیمت لحظه‌ ای WORM (WORM) در حال حاضر برابر با $ 0.04238138 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WORM به USD برابر با $ 0.04238138 برای هر WORM می‌ باشد.

توکن WORM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 164,529 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.88M WORM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WORM در بازه‌ ای بین $ 0.04232359 (حداقل) و $ 0.04253281 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.260441 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04218728 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WORM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -5.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 146.68 رسیده است.

اطلاعات بازار WORM (WORM)

ارزش بازار $ 164.53K$ 164.53K $ 164.53K حجم (24 ساعته) $ 146.68$ 146.68 $ 146.68 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 297.58K$ 297.58K $ 297.58K سرمایه در گردش 3.88M 3.88M 3.88M عرضه کل 6,515,426.854292323 6,515,426.854292323 6,515,426.854292323

ارزش بازار فعلی WORM برابر است با $ 164.53K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 146.68. عرضه در گردش WORM برابر است با 3.88M، و عرضه کل آن 6515426.854292323 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 297.58K است.