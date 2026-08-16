قیمت امروز WorldAssets

قیمت لحظه‌ ای WorldAssets (INC) در حال حاضر برابر با $ 0.079483 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INC به USD برابر با $ 0.079483 برای هر INC می‌ باشد.

توکن WorldAssets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,155,862 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 90.00M INC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INC در بازه‌ ای بین $ 0.078316 (حداقل) و $ 0.080036 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.13 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.066971 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +3.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 73.66K رسیده است.

اطلاعات بازار WorldAssets (INC)

ارزش بازار $ 7.16M$ 7.16M $ 7.16M حجم (24 ساعته) $ 73.66K$ 73.66K $ 73.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.85M$ 23.85M $ 23.85M سرمایه در گردش 90.00M 90.00M 90.00M عرضه کل 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

ارزش بازار فعلی WorldAssets برابر است با $ 7.16M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 73.66K. عرضه در گردش INC برابر است با 90.00M، و عرضه کل آن 300000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.85M است.