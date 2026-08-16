قیمت امروز W3GG

قیمت لحظه‌ ای W3GG (W3GG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی W3GG به USD برابر با $ 0 برای هر W3GG می‌ باشد.

توکن W3GG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,373 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 103.99M W3GG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، W3GG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.156385 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز W3GG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -20.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.07 رسیده است.

اطلاعات بازار W3GG (W3GG)

ارزش بازار $ 46.37K$ 46.37K $ 46.37K حجم (24 ساعته) $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 445.95K$ 445.95K $ 445.95K سرمایه در گردش 103.99M 103.99M 103.99M عرضه کل 999,993,961.5 999,993,961.5 999,993,961.5

ارزش بازار فعلی W3GG برابر است با $ 46.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.07. عرضه در گردش W3GG برابر است با 103.99M، و عرضه کل آن 999993961.5 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 445.95K است.