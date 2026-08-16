قیمت امروز Voidify

قیمت لحظه‌ ای Voidify (∅) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ∅ به USD برابر با $ 0 برای هر ∅ می‌ باشد.

توکن Voidify در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 145,106 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 959.62M ∅ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ∅ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00835799 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ∅ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +27.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 975.73 رسیده است.

اطلاعات بازار Voidify (∅)

ارزش بازار $ 145.11K$ 145.11K $ 145.11K حجم (24 ساعته) $ 975.73$ 975.73 $ 975.73 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 145.11K$ 145.11K $ 145.11K سرمایه در گردش 959.62M 959.62M 959.62M عرضه کل 959,620,898.29793 959,620,898.29793 959,620,898.29793

ارزش بازار فعلی Voidify برابر است با $ 145.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 975.73. عرضه در گردش ∅ برابر است با 959.62M، و عرضه کل آن 959620898.29793 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 145.11K است.