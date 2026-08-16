قیمت امروز VinuChain

قیمت لحظه‌ ای VinuChain (VC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VC به USD برابر با $ 0 برای هر VC می‌ باشد.

توکن VinuChain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 278,867 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 973.35M VC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.225747 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.39% و در هفت روز اخیر به میزان +21.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 32.52K رسیده است.

اطلاعات بازار VinuChain (VC)

ارزش بازار $ 278.87K$ 278.87K $ 278.87K حجم (24 ساعته) $ 32.52K$ 32.52K $ 32.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 278.87K$ 278.87K $ 278.87K سرمایه در گردش 973.35M 973.35M 973.35M عرضه کل 973,348,355.8206365 973,348,355.8206365 973,348,355.8206365

ارزش بازار فعلی VinuChain برابر است با $ 278.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 32.52K. عرضه در گردش VC برابر است با 973.35M، و عرضه کل آن 973348355.8206365 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 278.87K است.