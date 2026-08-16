قیمت امروز Verathos

قیمت لحظه‌ ای Verathos (SN96) در حال حاضر برابر با $ 1.67 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN96 به USD برابر با $ 1.67 برای هر SN96 می‌ باشد.

توکن Verathos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 954,175 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 575.95K SN96 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN96 در بازه‌ ای بین $ 1.65 (حداقل) و $ 1.7 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.55 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04768693 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN96 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -6.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.84K رسیده است.

اطلاعات بازار Verathos (SN96)

ارزش بازار $ 954.18K$ 954.18K $ 954.18K حجم (24 ساعته) $ 39.84K$ 39.84K $ 39.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.79M$ 34.79M $ 34.79M سرمایه در گردش 575.95K 575.95K 575.95K عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی Verathos برابر است با $ 954.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.84K. عرضه در گردش SN96 برابر است با 575.95K، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.79M است.