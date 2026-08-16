قیمت امروز VampCatCoin

قیمت لحظه‌ ای VampCatCoin (VCC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VCC به USD برابر با $ 0 برای هر VCC می‌ باشد.

توکن VampCatCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.758,35 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996,06M VCC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VCC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00509612 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VCC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +%1,09 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار VampCatCoin (VCC)

ارزش بازار $ 9,76K$ 9,76K $ 9,76K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9,76K$ 9,76K $ 9,76K سرمایه در گردش 996,06M 996,06M 996,06M عرضه کل 996.056.151,410523 996.056.151,410523 996.056.151,410523

ارزش بازار فعلی VampCatCoin برابر است با $ 9,76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VCC برابر است با 996,06M، و عرضه کل آن 996056151.410523 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9,76K است.