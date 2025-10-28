USEFUL COINUSEFUL چیست

USEFUL COIN USEFUL COIN

منبع USEFUL COIN (USEFUL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت USEFUL COIN (USD)

ارزش USEFUL COIN (USEFUL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از USEFUL COIN (USEFUL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت USEFUL COIN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت USEFUL COIN را بررسی کنید!

USEFUL به ارزهای محلی

توکنومیکس USEFUL COIN (USEFUL)

درک، توکنومیکس USEFUL COIN (USEFUL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USEFUL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره USEFUL COIN (USEFUL) امروز USEFUL COIN (USEFUL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USEFUL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USEFUL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USEFUL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار USEFUL COIN چقدر است؟ ارزش بازار USEFUL برابر است با $ 133.68K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USEFUL چقدر است؟ عرضه در گردش USEFUL برابر است با 999.72M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USEFUL چقدر بوده است؟ USEFUL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00392976 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USEFUL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USEFUL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات USEFUL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USEFUL برابر است با -- USD . آیا USEFUL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USEFUL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USEFUL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به USEFUL COIN (USEFUL)