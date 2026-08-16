قیمت امروز USCR

قیمت لحظه‌ ای USCR (USCR) در حال حاضر برابر با $ 0.00183538 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USCR به USD برابر با $ 0.00183538 برای هر USCR می‌ باشد.

توکن USCR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,835,172 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.86M USCR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USCR در بازه‌ ای بین $ 0.00179972 (حداقل) و $ 0.00185892 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.057751 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00170065 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USCR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 798.17 رسیده است.

اطلاعات بازار USCR (USCR)

ارزش بازار $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M حجم (24 ساعته) $ 798.17$ 798.17 $ 798.17 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M سرمایه در گردش 999.86M 999.86M 999.86M عرضه کل 999,864,061.264191 999,864,061.264191 999,864,061.264191

ارزش بازار فعلی USCR برابر است با $ 1.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 798.17. عرضه در گردش USCR برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999864061.264191 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.84M است.