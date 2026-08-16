قیمت امروز Unstable Tether

قیمت لحظه‌ ای Unstable Tether (USDUT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDUT به USD برابر با $ 0 برای هر USDUT می‌ باشد.

توکن Unstable Tether در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,111 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.54M USDUT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDUT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0056924 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDUT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Unstable Tether (USDUT)

ارزش بازار $ 28.11K$ 28.11K $ 28.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.11K$ 28.11K $ 28.11K سرمایه در گردش 999.54M 999.54M 999.54M عرضه کل 999,537,939.522499 999,537,939.522499 999,537,939.522499

ارزش بازار فعلی Unstable Tether برابر است با $ 28.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USDUT برابر است با 999.54M، و عرضه کل آن 999537939.522499 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.11K است.