Unicorn MeatW🍖 چیست

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20. Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

W🍖 به ارزهای محلی

توکنومیکس Unicorn Meat (W🍖)

درک، توکنومیکس Unicorn Meat (W🍖) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده W🍖 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Unicorn Meat (W🍖) امروز Unicorn Meat (W🍖) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای W🍖 به واحد USD برابر است با 0.01023787 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی W🍖 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01023787 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی W🍖 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Unicorn Meat چقدر است؟ ارزش بازار W🍖 برابر است با $ 1.02M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش W🍖 چقدر است؟ عرضه در گردش W🍖 برابر است با 99.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت W🍖 چقدر بوده است؟ W🍖 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01772418 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت W🍖 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ W🍖 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00259296 USD رسید. حجم معاملات W🍖 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای W🍖 برابر است با -- USD . آیا W🍖 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد W🍖 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت W🍖 مراجعه کنید.

