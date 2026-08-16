قیمت امروز Ultiverse

قیمت لحظه‌ ای Ultiverse (ULTI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ULTI به USD برابر با $ 0 برای هر ULTI می‌ باشد.

توکن Ultiverse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58,840 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.93B ULTI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ULTI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.158629 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ULTI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ultiverse (ULTI)

ارزش بازار $ 58.84K$ 58.84K $ 58.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 89.92K$ 89.92K $ 89.92K سرمایه در گردش 6.93B 6.93B 6.93B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ultiverse برابر است با $ 58.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ULTI برابر است با 6.93B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.92K است.