قیمت امروز UBXS

قیمت لحظه‌ ای UBXS (UBXS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UBXS به USD برابر با $ 0 برای هر UBXS می‌ باشد.

توکن UBXS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,045 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 82.90M UBXS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UBXS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.618556 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UBXS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -0.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 223.49 رسیده است.

اطلاعات بازار UBXS (UBXS)

ارزش بازار $ 38.05K$ 38.05K $ 38.05K حجم (24 ساعته) $ 223.49$ 223.49 $ 223.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.05K$ 38.05K $ 38.05K سرمایه در گردش 82.90M 82.90M 82.90M عرضه کل 82,899,945.585841 82,899,945.585841 82,899,945.585841

ارزش بازار فعلی UBXS برابر است با $ 38.05K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 223.49. عرضه در گردش UBXS برابر است با 82.90M، و عرضه کل آن 82899945.585841 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.05K است.