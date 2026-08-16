قیمت امروز UAP

قیمت لحظه‌ ای UAP (UAP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UAP به USD برابر با $ 0 برای هر UAP می‌ باشد.

توکن UAP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,691.86 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 979.84M UAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UAP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00137399 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UAP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار UAP (UAP)

ارزش بازار $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K سرمایه در گردش 979.84M 979.84M 979.84M عرضه کل 994,804,989.779736 994,804,989.779736 994,804,989.779736

ارزش بازار فعلی UAP برابر است با $ 10.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UAP برابر است با 979.84M، و عرضه کل آن 994804989.779736 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.69K است.