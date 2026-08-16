قیمت امروز TORSY

قیمت لحظه‌ ای TORSY (TORSY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TORSY به USD برابر با $ 0 برای هر TORSY می‌ باشد.

توکن TORSY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 79,983 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 602.52M TORSY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TORSY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01363953 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TORSY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -10.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 171.97 رسیده است.

اطلاعات بازار TORSY (TORSY)

ارزش بازار $ 79.98K$ 79.98K $ 79.98K حجم (24 ساعته) $ 171.97$ 171.97 $ 171.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 79.98K$ 79.98K $ 79.98K سرمایه در گردش 602.52M 602.52M 602.52M عرضه کل 602,521,618.2224013 602,521,618.2224013 602,521,618.2224013

ارزش بازار فعلی TORSY برابر است با $ 79.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 171.97. عرضه در گردش TORSY برابر است با 602.52M، و عرضه کل آن 602521618.2224013 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 79.98K است.