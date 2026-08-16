قیمت امروز Tokenised GBP

قیمت لحظه‌ ای Tokenised GBP (TGBP) در حال حاضر برابر با $ 1.35 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TGBP به USD برابر با $ 1.35 برای هر TGBP می‌ باشد.

توکن Tokenised GBP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,857,721 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.59M TGBP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TGBP در بازه‌ ای بین $ 1.35 (حداقل) و $ 1.35 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.86 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.3 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TGBP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +0.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.71K رسیده است.

اطلاعات بازار Tokenised GBP (TGBP)

ارزش بازار $ 27.86M$ 27.86M $ 27.86M حجم (24 ساعته) $ 57.71K$ 57.71K $ 57.71K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.86M$ 27.86M $ 27.86M سرمایه در گردش 20.59M 20.59M 20.59M عرضه کل 20,591,639.35 20,591,639.35 20,591,639.35

ارزش بازار فعلی Tokenised GBP برابر است با $ 27.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.71K. عرضه در گردش TGBP برابر است با 20.59M، و عرضه کل آن 20591639.35 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.86M است.