قیمت امروز TOESCOIN

قیمت لحظه‌ ای TOESCOIN (TOES) در حال حاضر برابر با $ 0,00587749 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9,76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TOES به USD برابر با $ 0,00587749 برای هر TOES می‌ باشد.

توکن TOESCOIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.877.168 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999,94M TOES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TOES در بازه‌ ای بین $ 0,00500229 (حداقل) و $ 0,00695612 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,01761325 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00120445 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TOES طی یک ساعت گذشته به میزان -%5,05 و در هفت روز اخیر به میزان +%5,10 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 99,68K رسیده است.

اطلاعات بازار TOESCOIN (TOES)

ارزش بازار $ 5,88M$ 5,88M $ 5,88M حجم (24 ساعته) $ 99,68K$ 99,68K $ 99,68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5,88M$ 5,88M $ 5,88M سرمایه در گردش 999,94M 999,94M 999,94M عرضه کل 999.944.671,978029 999.944.671,978029 999.944.671,978029

ارزش بازار فعلی TOESCOIN برابر است با $ 5,88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 99,68K. عرضه در گردش TOES برابر است با 999,94M، و عرضه کل آن 999944671.978029 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5,88M است.