قیمت امروز This is fine

قیمت لحظه‌ ای This is fine (FINE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FINE به USD برابر با $ 0 برای هر FINE می‌ باشد.

توکن This is fine در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,622 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.00M FINE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FINE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0079275 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FINE طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار This is fine (FINE)

ارزش بازار $ 22.62K$ 22.62K $ 22.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.62K$ 22.62K $ 22.62K سرمایه در گردش 997.00M 997.00M 997.00M عرضه کل 996,995,842.387727 996,995,842.387727 996,995,842.387727

ارزش بازار فعلی This is fine برابر است با $ 22.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FINE برابر است با 997.00M، و عرضه کل آن 996995842.387727 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.62K است.