قیمت امروز TensorUSD

قیمت لحظه‌ ای TensorUSD (SN113) در حال حاضر برابر با $ 0.529996 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN113 به USD برابر با $ 0.529996 برای هر SN113 می‌ باشد.

توکن TensorUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 772,748 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.46M SN113 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN113 در بازه‌ ای بین $ 0.516818 (حداقل) و $ 0.543122 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00815424 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN113 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -7.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.34K رسیده است.

اطلاعات بازار TensorUSD (SN113)

ارزش بازار $ 772.75K$ 772.75K $ 772.75K حجم (24 ساعته) $ 22.34K$ 22.34K $ 22.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 772.75K$ 772.75K $ 772.75K سرمایه در گردش 1.46M 1.46M 1.46M عرضه کل 1,458,025.504834997 1,458,025.504834997 1,458,025.504834997

ارزش بازار فعلی TensorUSD برابر است با $ 772.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.34K. عرضه در گردش SN113 برابر است با 1.46M، و عرضه کل آن 1458025.504834997 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 772.75K است.