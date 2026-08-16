قیمت امروز Tensora

قیمت لحظه‌ ای Tensora (TORA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TORA به USD برابر با $ 0 برای هر TORA می‌ باشد.

توکن Tensora در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,201 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B TORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TORA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01225463 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TORA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Tensora (TORA)

ارزش بازار $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tensora برابر است با $ 33.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TORA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.20K است.