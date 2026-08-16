قیمت امروز tamPons

قیمت لحظه‌ ای tamPons (TAMPONS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 36.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TAMPONS به USD برابر با $ 0 برای هر TAMPONS می‌ باشد.

توکن tamPons در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 55,953 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 969.93M TAMPONS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TAMPONS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TAMPONS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.59% و در هفت روز اخیر به میزان -1.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار tamPons (TAMPONS)

ارزش بازار $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K سرمایه در گردش 969.93M 969.93M 969.93M عرضه کل 969,925,555.8643855 969,925,555.8643855 969,925,555.8643855

ارزش بازار فعلی tamPons برابر است با $ 55.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TAMPONS برابر است با 969.93M، و عرضه کل آن 969925555.8643855 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55.95K است.