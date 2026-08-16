قیمت امروز Syra Agent

قیمت لحظه‌ ای Syra Agent (SYRA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYRA به USD برابر با $ 0 برای هر SYRA می‌ باشد.

توکن Syra Agent در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,981 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 993.10M SYRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYRA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYRA طی یک ساعت گذشته به میزان -1.68% و در هفت روز اخیر به میزان -8.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Syra Agent (SYRA)

ارزش بازار $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K سرمایه در گردش 993.10M 993.10M 993.10M عرضه کل 993,097,404.953728 993,097,404.953728 993,097,404.953728

ارزش بازار فعلی Syra Agent برابر است با $ 59.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SYRA برابر است با 993.10M، و عرضه کل آن 993097404.953728 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.98K است.