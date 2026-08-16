قیمت امروز Synapse Power

قیمت لحظه‌ ای Synapse Power (XNAP) در حال حاضر برابر با $ 0.01236281 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XNAP به USD برابر با $ 0.01236281 برای هر XNAP می‌ باشد.

توکن Synapse Power در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,866,452 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 150.98M XNAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XNAP در بازه‌ ای بین $ 0.01224461 (حداقل) و $ 0.01241941 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01262545 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00650415 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XNAP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +1.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.00K رسیده است.

اطلاعات بازار Synapse Power (XNAP)

ارزش بازار $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M حجم (24 ساعته) $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.35M$ 12.35M $ 12.35M سرمایه در گردش 150.98M 150.98M 150.98M عرضه کل 999,112,109.64 999,112,109.64 999,112,109.64

ارزش بازار فعلی Synapse Power برابر است با $ 1.87M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.00K. عرضه در گردش XNAP برابر است با 150.98M، و عرضه کل آن 999112109.64 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.35M است.