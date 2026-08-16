قیمت امروز SUI Agents

قیمت لحظه‌ ای SUI Agents (SUIAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUIAI به USD برابر با $ 0 برای هر SUIAI می‌ باشد.

توکن SUI Agents در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,731.93 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 66.79M SUIAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUIAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.375199 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUIAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.08 رسیده است.

اطلاعات بازار SUI Agents (SUIAI)

ارزش بازار $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K حجم (24 ساعته) $ 5.08$ 5.08 $ 5.08 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K سرمایه در گردش 66.79M 66.79M 66.79M عرضه کل 66,785,500.0 66,785,500.0 66,785,500.0

ارزش بازار فعلی SUI Agents برابر است با $ 14.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.08. عرضه در گردش SUIAI برابر است با 66.79M، و عرضه کل آن 66785500.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.73K است.