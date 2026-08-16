قیمت امروز StreamerCoin

قیمت لحظه‌ ای StreamerCoin (STREAMER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STREAMER به USD برابر با $ 0 برای هر STREAMER می‌ باشد.

توکن StreamerCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,517 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.70M STREAMER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STREAMER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03801292 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STREAMER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان +7.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار StreamerCoin (STREAMER)

ارزش بازار $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K سرمایه در گردش 999.70M 999.70M 999.70M عرضه کل 999,699,713.566607 999,699,713.566607 999,699,713.566607

ارزش بازار فعلی StreamerCoin برابر است با $ 23.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STREAMER برابر است با 999.70M، و عرضه کل آن 999699713.566607 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.52K است.