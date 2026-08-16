قیمت امروز StakePoint

قیمت لحظه‌ ای StakePoint (SPT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPT به USD برابر با $ 0 برای هر SPT می‌ باشد.

توکن StakePoint در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 164,851 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.33B SPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +6.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 952.59 رسیده است.

اطلاعات بازار StakePoint (SPT)

ارزش بازار $ 164.85K$ 164.85K $ 164.85K حجم (24 ساعته) $ 952.59$ 952.59 $ 952.59 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 164.85K$ 164.85K $ 164.85K سرمایه در گردش 1.33B 1.33B 1.33B عرضه کل 1,325,041,066.686679 1,325,041,066.686679 1,325,041,066.686679

ارزش بازار فعلی StakePoint برابر است با $ 164.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 952.59. عرضه در گردش SPT برابر است با 1.33B، و عرضه کل آن 1325041066.686679 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 164.85K است.