قیمت امروز Staked ZIG

قیمت لحظه‌ ای Staked ZIG (STZIG) در حال حاضر برابر با $ 0.03872526 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STZIG به USD برابر با $ 0.03872526 برای هر STZIG می‌ باشد.

توکن Staked ZIG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,362,628 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 500.00M STZIG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STZIG در بازه‌ ای بین $ 0.0381539 (حداقل) و $ 0.04132708 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.062633 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0381539 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STZIG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -8.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 427.93K رسیده است.

اطلاعات بازار Staked ZIG (STZIG)

ارزش بازار $ 19.36M$ 19.36M $ 19.36M حجم (24 ساعته) $ 427.93K$ 427.93K $ 427.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.36M$ 19.36M $ 19.36M سرمایه در گردش 500.00M 500.00M 500.00M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Staked ZIG برابر است با $ 19.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 427.93K. عرضه در گردش STZIG برابر است با 500.00M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.36M است.