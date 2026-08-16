قیمت امروز somaliscan

قیمت لحظه‌ ای somaliscan (SS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SS به USD برابر با $ 0 برای هر SS می‌ باشد.

توکن somaliscan در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,794.9 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M SS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0045342 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار somaliscan (SS)

ارزش بازار $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,826,952.369584 999,826,952.369584 999,826,952.369584

ارزش بازار فعلی somaliscan برابر است با $ 18.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SS برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999826952.369584 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.79K است.