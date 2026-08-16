قیمت امروز Solordi

قیمت لحظه‌ ای Solordi (SOLO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLO به USD برابر با $ 0 برای هر SOLO می‌ باشد.

توکن Solordi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,620 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.14M SOLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.69326 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Solordi (SOLO)

ارزش بازار $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K سرمایه در گردش 999.14M 999.14M 999.14M عرضه کل 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667

ارزش بازار فعلی Solordi برابر است با $ 25.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOLO برابر است با 999.14M، و عرضه کل آن 999144878.3505667 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.62K است.