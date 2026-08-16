قیمت امروز SOLLE

قیمت لحظه‌ ای SOLLE (SOLLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLLE به USD برابر با $ 0 برای هر SOLLE می‌ باشد.

توکن SOLLE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45,036 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.65M SOLLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00136426 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -7.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SOLLE (SOLLE)

ارزش بازار $ 45.04K$ 45.04K $ 45.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.04K$ 45.04K $ 45.04K سرمایه در گردش 999.65M 999.65M 999.65M عرضه کل 999,647,089.180039 999,647,089.180039 999,647,089.180039

ارزش بازار فعلی SOLLE برابر است با $ 45.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOLLE برابر است با 999.65M، و عرضه کل آن 999647089.180039 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.04K است.