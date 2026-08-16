قیمت امروز Smoking Wizard

قیمت لحظه‌ ای Smoking Wizard (WIZARD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WIZARD به USD برابر با $ 0 برای هر WIZARD می‌ باشد.

توکن Smoking Wizard در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 272,959 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.77M WIZARD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WIZARD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WIZARD طی یک ساعت گذشته به میزان -1.37% و در هفت روز اخیر به میزان -16.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Smoking Wizard (WIZARD)

ارزش بازار $ 272.96K$ 272.96K $ 272.96K حجم (24 ساعته) $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 272.96K$ 272.96K $ 272.96K سرمایه در گردش 999.77M 999.77M 999.77M عرضه کل 999,767,579.048988 999,767,579.048988 999,767,579.048988

ارزش بازار فعلی Smoking Wizard برابر است با $ 272.96K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.43K. عرضه در گردش WIZARD برابر است با 999.77M، و عرضه کل آن 999767579.048988 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 272.96K است.