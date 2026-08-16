قیمت امروز Smiley Coin

قیمت لحظه‌ ای Smiley Coin (SMILEY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SMILEY به USD برابر با $ 0 برای هر SMILEY می‌ باشد.

توکن Smiley Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 253,105 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420,690.00T SMILEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SMILEY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SMILEY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -1.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Smiley Coin (SMILEY)

ارزش بازار $ 253.11K$ 253.11K $ 253.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 253.11K$ 253.11K $ 253.11K سرمایه در گردش 420,690.00T 420,690.00T 420,690.00T عرضه کل 4.2069e+17 4.2069e+17 4.2069e+17

ارزش بازار فعلی Smiley Coin برابر است با $ 253.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SMILEY برابر است با 420,690.00T، و عرضه کل آن 4.2069e+17 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 253.11K است.