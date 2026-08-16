قیمت امروز Signet

قیمت لحظه‌ ای Signet (SIGNET) در حال حاضر برابر با $ 0.04368074 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIGNET به USD برابر با $ 0.04368074 برای هر SIGNET می‌ باشد.

توکن Signet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,300.46 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 441.90K SIGNET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIGNET در بازه‌ ای بین $ 0.04358918 (حداقل) و $ 0.04381168 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.167286 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03756869 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIGNET طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Signet (SIGNET)

ارزش بازار $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K حجم (24 ساعته) $ 2.40$ 2.40 $ 2.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K سرمایه در گردش 441.90K 441.90K 441.90K عرضه کل 441,901.2249040176 441,901.2249040176 441,901.2249040176

ارزش بازار فعلی Signet برابر است با $ 19.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.40. عرضه در گردش SIGNET برابر است با 441.90K، و عرضه کل آن 441901.2249040176 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.30K است.