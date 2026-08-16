قیمت امروز SIBYL

قیمت لحظه‌ ای SIBYL (SIBYL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIBYL به USD برابر با $ 0 برای هر SIBYL می‌ باشد.

توکن SIBYL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 525,875 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 874.64M SIBYL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIBYL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00584261 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIBYL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -10.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.42K رسیده است.

اطلاعات بازار SIBYL (SIBYL)

ارزش بازار $ 525.88K$ 525.88K $ 525.88K حجم (24 ساعته) $ 2.42K$ 2.42K $ 2.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 552.94K$ 552.94K $ 552.94K سرمایه در گردش 874.64M 874.64M 874.64M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SIBYL برابر است با $ 525.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.42K. عرضه در گردش SIBYL برابر است با 874.64M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 552.94K است.