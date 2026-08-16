قیمت امروز SHED

قیمت لحظه‌ ای SHED (SHED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHED به USD برابر با $ 0 برای هر SHED می‌ باشد.

توکن SHED در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 108,082 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 787.71M SHED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.96 رسیده است.

اطلاعات بازار SHED (SHED)

ارزش بازار $ 108.08K$ 108.08K $ 108.08K حجم (24 ساعته) $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 113.05K$ 113.05K $ 113.05K سرمایه در گردش 787.71M 787.71M 787.71M عرضه کل 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778

ارزش بازار فعلی SHED برابر است با $ 108.08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.96. عرضه در گردش SHED برابر است با 787.71M، و عرضه کل آن 988702782.2852778 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 113.05K است.