قیمت امروز Shamatte

قیمت لحظه‌ ای Shamatte (杀马特) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 杀马特 به USD برابر با $ 0 برای هر 杀马特 می‌ باشد.

توکن Shamatte در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,434.61 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B 杀马特 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 杀马特 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0031172 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 杀马特 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Shamatte (杀马特)

ارزش بازار $ 19.43K$ 19.43K $ 19.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.43K$ 19.43K $ 19.43K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Shamatte برابر است با $ 19.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 杀马特 برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.43K است.