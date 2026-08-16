قیمت امروز Settled EthXY Token

قیمت لحظه‌ ای Settled EthXY Token (SEXY) در حال حاضر برابر با $ 0.0039152 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEXY به USD برابر با $ 0.0039152 برای هر SEXY می‌ باشد.

توکن Settled EthXY Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 391,520 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M SEXY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEXY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.12 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEXY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -11.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.36K رسیده است.

اطلاعات بازار Settled EthXY Token (SEXY)

ارزش بازار $ 391.52K$ 391.52K $ 391.52K حجم (24 ساعته) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 391.52K$ 391.52K $ 391.52K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Settled EthXY Token برابر است با $ 391.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.36K. عرضه در گردش SEXY برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 391.52K است.