SatoshitCoinSATOSHIT چیست

Stop fighting, Shits Out What the hell is this? Satoshi disappeared. He went to take a shit and never came back. Is he really gone? Look for clues rich in fiber on the public toilet wall. $SATOSHIT is the first meme coin created to commemorate emissions exceeding the white paper itself—a movement driven by intestinal peristalsis. There is no proof-of-work here. We only recognize proof-of-excretion. If you feel stomach discomfort, we strongly recommend adopting the squat strategy. If you enjoy the constipation brought on by long-term holding, feel free. Either way, this is gold—faith directly flushed out from the intestines.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SatoshitCoin (SATOSHIT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SatoshitCoin (USD)

ارزش SatoshitCoin (SATOSHIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SatoshitCoin (SATOSHIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SatoshitCoin را بررسی کنید.

SATOSHIT به ارزهای محلی

توکنومیکس SatoshitCoin (SATOSHIT)

درک، توکنومیکس SatoshitCoin (SATOSHIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SATOSHIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SatoshitCoin (SATOSHIT) امروز SatoshitCoin (SATOSHIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SATOSHIT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SATOSHIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SATOSHIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SatoshitCoin چقدر است؟ ارزش بازار SATOSHIT برابر است با $ 15.15K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SATOSHIT چقدر است؟ عرضه در گردش SATOSHIT برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SATOSHIT چقدر بوده است؟ SATOSHIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03706577 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SATOSHIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SATOSHIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SATOSHIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SATOSHIT برابر است با -- USD . آیا SATOSHIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SATOSHIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SATOSHIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SatoshitCoin (SATOSHIT)