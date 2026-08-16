قیمت امروز Satori

قیمت لحظه‌ ای Satori (SN119) در حال حاضر برابر با $ 0.586752 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN119 به USD برابر با $ 0.586752 برای هر SN119 می‌ باشد.

توکن Satori در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,119,915 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.90M SN119 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN119 در بازه‌ ای بین $ 0.579854 (حداقل) و $ 0.603748 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.64 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0123591 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN119 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.59% و در هفت روز اخیر به میزان -7.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 189.58 رسیده است.

اطلاعات بازار Satori (SN119)

ارزش بازار $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M حجم (24 ساعته) $ 189.58$ 189.58 $ 189.58 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M سرمایه در گردش 1.90M 1.90M 1.90M عرضه کل 1,899,972.77708632 1,899,972.77708632 1,899,972.77708632

ارزش بازار فعلی Satori برابر است با $ 1.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 189.58. عرضه در گردش SN119 برابر است با 1.90M، و عرضه کل آن 1899972.77708632 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.12M است.