قیمت امروز SAIRI

قیمت لحظه‌ ای SAIRI (SAIRI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAIRI به USD برابر با $ 0 برای هر SAIRI می‌ باشد.

توکن SAIRI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 144,374 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B SAIRI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAIRI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAIRI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -13.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SAIRI (SAIRI)

ارزش بازار $ 144.37K$ 144.37K $ 144.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 144.37K$ 144.37K $ 144.37K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی SAIRI برابر است با $ 144.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SAIRI برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 144.37K است.