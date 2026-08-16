قیمت امروز Sabai Protocol

قیمت لحظه‌ ای Sabai Protocol (SABAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SABAI به USD برابر با $ 0 برای هر SABAI می‌ باشد.

توکن Sabai Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 283,537 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 557.83M SABAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SABAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.072849 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SABAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -15.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.04 رسیده است.

اطلاعات بازار Sabai Protocol (SABAI)

ارزش بازار $ 283.54K$ 283.54K $ 283.54K حجم (24 ساعته) $ 13.04$ 13.04 $ 13.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M سرمایه در گردش 557.83M 557.83M 557.83M عرضه کل 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sabai Protocol برابر است با $ 283.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.04. عرضه در گردش SABAI برابر است با 557.83M، و عرضه کل آن 2650000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.35M است.