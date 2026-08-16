قیمت امروز Reploy

قیمت لحظه‌ ای Reploy (RAI) در حال حاضر برابر با $ 0.00980655 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAI به USD برابر با $ 0.00980655 برای هر RAI می‌ باشد.

توکن Reploy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,065 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M RAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 13.63 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00480688 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.99 رسیده است.

اطلاعات بازار Reploy (RAI)

ارزش بازار $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K حجم (24 ساعته) $ 6.99$ 6.99 $ 6.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی Reploy برابر است با $ 98.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.99. عرضه در گردش RAI برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.07K است.