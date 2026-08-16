قیمت امروز RARI

قیمت لحظه‌ ای RARI (RARI) در حال حاضر برابر با $ 0.081756 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RARI به USD برابر با $ 0.081756 برای هر RARI می‌ باشد.

توکن RARI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,005,112 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.12M RARI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RARI در بازه‌ ای بین $ 0.079657 (حداقل) و $ 0.082709 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 46.7 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.078245 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RARI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.34% و در هفت روز اخیر به میزان +0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.92K رسیده است.

اطلاعات بازار RARI (RARI)

ارزش بازار $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M حجم (24 ساعته) $ 59.92K$ 59.92K $ 59.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M سرمایه در گردش 18.12M 18.12M 18.12M عرضه کل 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

ارزش بازار فعلی RARI برابر است با $ 2.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.92K. عرضه در گردش RARI برابر است با 18.12M، و عرضه کل آن 25000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.04M است.