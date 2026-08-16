قیمت امروز QUANTUM CORE

قیمت لحظه‌ ای QUANTUM CORE ($QBS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $QBS به USD برابر با $ 0 برای هر $QBS می‌ باشد.

توکن QUANTUM CORE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,347 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M $QBS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $QBS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00613662 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $QBS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -3.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار QUANTUM CORE ($QBS)

ارزش بازار $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,827,184.184899 999,827,184.184899 999,827,184.184899

ارزش بازار فعلی QUANTUM CORE برابر است با $ 21.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $QBS برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999827184.184899 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.35K است.