قیمت امروز Purch

قیمت لحظه‌ ای Purch (PURCH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PURCH به USD برابر با $ 0 برای هر PURCH می‌ باشد.

توکن Purch در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 210,176 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 948.98M PURCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PURCH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00250729 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PURCH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -15.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.13K رسیده است.

اطلاعات بازار Purch (PURCH)

ارزش بازار $ 210.18K$ 210.18K $ 210.18K حجم (24 ساعته) $ 2.13K$ 2.13K $ 2.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 221.46K$ 221.46K $ 221.46K سرمایه در گردش 948.98M 948.98M 948.98M عرضه کل 999,937,582.74642 999,937,582.74642 999,937,582.74642

ارزش بازار فعلی Purch برابر است با $ 210.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.13K. عرضه در گردش PURCH برابر است با 948.98M، و عرضه کل آن 999937582.74642 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 221.46K است.