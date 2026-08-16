قیمت امروز PUP Token

قیمت لحظه‌ ای PUP Token (PUP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUP به USD برابر با $ 0 برای هر PUP می‌ باشد.

توکن PUP Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 351,114 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 645.16M PUP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUP در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.191311 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.61 رسیده است.

اطلاعات بازار PUP Token (PUP)

ارزش بازار $ 351.11K$ 351.11K $ 351.11K حجم (24 ساعته) $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 544.22K$ 544.22K $ 544.22K سرمایه در گردش 645.16M 645.16M 645.16M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PUP Token برابر است با $ 351.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.61. عرضه در گردش PUP برابر است با 645.16M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 544.22K است.