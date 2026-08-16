قیمت امروز Privasea AI

قیمت لحظه‌ ای Privasea AI (PRAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRAI به USD برابر با $ 0 برای هر PRAI می‌ باشد.

توکن Privasea AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 114,604 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 206.04M PRAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.096207 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -0.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 708.68 رسیده است.

اطلاعات بازار Privasea AI (PRAI)

ارزش بازار $ 114.60K$ 114.60K $ 114.60K حجم (24 ساعته) $ 708.68$ 708.68 $ 708.68 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 556.23K$ 556.23K $ 556.23K سرمایه در گردش 206.04M 206.04M 206.04M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Privasea AI برابر است با $ 114.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 708.68. عرضه در گردش PRAI برابر است با 206.04M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 556.23K است.