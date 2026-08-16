قیمت امروز Print

قیمت لحظه‌ ای Print (PRINT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRINT به USD برابر با $ 0 برای هر PRINT می‌ باشد.

توکن Print در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 802,315 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 850.00M PRINT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRINT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00657453 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRINT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +14.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.34K رسیده است.

اطلاعات بازار Print (PRINT)

ارزش بازار $ 802.32K$ 802.32K $ 802.32K حجم (24 ساعته) $ 1.34K$ 1.34K $ 1.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 877.40K$ 877.40K $ 877.40K سرمایه در گردش 850.00M 850.00M 850.00M عرضه کل 999,996,147.776878 999,996,147.776878 999,996,147.776878

ارزش بازار فعلی Print برابر است با $ 802.32K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.34K. عرضه در گردش PRINT برابر است با 850.00M، و عرضه کل آن 999996147.776878 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 877.40K است.