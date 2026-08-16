قیمت امروز POWERBALL

قیمت لحظه‌ ای POWERBALL (BALL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BALL به USD برابر با $ 0 برای هر BALL می‌ باشد.

توکن POWERBALL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52,625 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 979.50M BALL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BALL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00598404 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BALL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار POWERBALL (BALL)

ارزش بازار $ 52.63K$ 52.63K $ 52.63K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 52.63K$ 52.63K $ 52.63K سرمایه در گردش 979.50M 979.50M 979.50M عرضه کل 979,502,430.589287 979,502,430.589287 979,502,430.589287

ارزش بازار فعلی POWERBALL برابر است با $ 52.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BALL برابر است با 979.50M، و عرضه کل آن 979502430.589287 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 52.63K است.