قیمت امروز Ponzilio

قیمت لحظه‌ ای Ponzilio (PONZILIO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PONZILIO به USD برابر با $ 0 برای هر PONZILIO می‌ باشد.

توکن Ponzilio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,723.51 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M PONZILIO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PONZILIO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PONZILIO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ponzilio (PONZILIO)

ارزش بازار $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,988,641.587814 999,988,641.587814 999,988,641.587814

ارزش بازار فعلی Ponzilio برابر است با $ 14.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PONZILIO برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999988641.587814 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.72K است.